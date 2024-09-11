Страна-агрессор имеет серьезные проблемы, поэтому пытается найти союзников. Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, только за 2024 год экспорт России упал на 28 миллиардов.

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В чем опасность для Путина

Стоит понимать, что теперь Россия передает Китаю не только технологии двойного значения, а значительно более серьезные вещи. Вполне возможно это взрывчатые вещества, компоненты для производства пороха, что является совсем не хорошими сигналами.

Это тревожный сигнал. На финансовом треке Китай якобы перестает торговать с Россией, ведь они до сих пор не придумали систему расчета, но в других делах ведется работа,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что для россиян это наверняка станет "новостью десятилетия". Ведь все секретные технологии: ракеты, подводные лодки, системы РЭБ, которые нарабатывали еще со времен Советского Союза, – теперь настолько легко передаются Китаю. Хотя не исключено, что через несколько лет эта страна может стать потенциальным врагом России.

Владимир Путин своими руками передает Пекину все, что было создано не только при его каденции, а еще задолго до него. Теперь Китай может зайти на Ближний Восток и даже не почувствует никакого сопротивления,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Если не позволять Украине эффективно уничтожать российскую технику и все остальное – Путин дальше будет передавать ключевые военные технологии главному оппоненту США. Поэтому чем дольше длится война, тем мощнее в военном смысле будет становиться Китай.