Країна-агресорка має серйозні проблеми, тому намагається знайти союзників. Як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, лише за 2024 рік експорт Росії впав на 28 мільярдів.

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У чому небезпека для Путіна

Варто розуміти, що тепер Росія передає Китаю не лише технологій подвійного значення, а значно серйозніші речі. Цілком можливо це вибухові речовини, компоненти для виробництва пороху, що є зовсім не добрими сигналами.

Це тривожний сигнал. На фінансовому треку Китай нібито перестає торгувати з Росією, адже вони досі не придумали систему розрахунку, але в інших справах ведеться робота,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що для росіян це напевно стане "новиною десятиліття". Адже всі секретні технології: ракети, підводні човни, системи РЕБ, які напрацьовували ще з часів Радянського Союзу, – тепер настільки легко передаються Китаю. Хоча не виключено, що через кілька років ця країна може стати потенційним ворогом Росії.

Владімір Путін своїми руками передає Пекіну все, що було створено не тільки за його каденції, а ще задовго до нього. Тепер Китай може зайти на Близький Схід і навіть не відчує ніякого спротиву,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

Якщо не дозволяти Україні ефективно знищувати російську техніку та все інше – Путін далі передаватиме ключові воєнні технології головному опоненту США. Тому чим довше триває війна, тим потужнішим у військовому сенсі ставатиме Китай.