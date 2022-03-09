Путин превратил Крым в прифронтовый регион: что происходит на оккупированном полуострове

Российские репрессии превратили Крым в информационную пустыню. Карательные структуры агрессора противоправно ввели в оккупированном Крыму драконовские "административные и уголовные" санкции за распространение информации о российской агрессии против Украины.

Это уже привело к пресследованиям агрессором ряда крымчан за "дискредитацию" Вооруженных сил России в постах в социальных сетях.

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Команда – молчать

В таких условиях крымчане прекращают распространение в социальных сетях любой информации.

Например, попытки подконтрольных оккупантам медиа устроить в городах полуострова "праздничные мероприятия" по случаю 8 марта привели к возмущению населения.

В социальных сетях на призывы коллаборантов крымчане массово отвечают что "пока немного не до праздников", что они "не хотят веселиться" и спрашивают "эту тему умалчивать? Делать вид, что все хорошо?".

Прифронтовая зона

При этом, несмотря на замалчивание в подконтрольных агрессору медиа, крымчане осознают и новые перемещения военной техники агрессора, и прибытие в Крым "мобилизованных" из России и оккупированного Востока Украины, и нахождение в больницах Крыма тысяч раненых оккупантов, и рост в регионе цен на потребление от 50 до 200 процентов.

Также крымчане понимают, что очевидная затяжка боевых действий на материковой Украине окончательно превращают полуостров в прифронтовый, а не "курортный" регион.