Россию не устраивает ни Харрис, ни Трамп: зачем Кремль вбрасывает заявления по выборам в США

Недавно Владимир Путин заявил, что якобы поддерживает кандидатуру Камалы Харрис. В Вашингтоне резко отреагировали на такие высказывания кремлевского диктатора и призвали его не вмешиваться в предвыборные процессы США.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в Соединенных Штатах Америки готовятся к дебатам. Каждый из кандидатов хочет получить максимальную поддержку у избирателей, однако Россия разными способами пытается вмешаться.

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Новая тактика России

Игорь Рейтерович отметил, что Кремль уже не повторяет свои ошибки, которые были характерны во время предыдущих избирательных кампаний в США. Тогда там напрямую пытались вмешиваться, однако сейчас действуют хитрее.

Через так называемых американских экспертов Россия пытается поддерживать различные темы, которые бы создавали атмосферу хаоса в американском обществе. Москва стремится к любому напряжению и не важно, или это в пользу Дональду Трампу, или Камале Харрис,

– сказал он.

Реакция Харрис и Трампа

Политолог выразил надежду, что ни один из кандидатов в президенты США не будет реагировать на слова Путина по поддержке Харрис.

Такими действиями они бы позволили ему влиять на американские выборы. Но я боюсь, что Трамп может использовать такие заявления Путина. Это плохо, ведь Россию не устраивает ни один из кандидатов,

– предположил Рейтерович.

По его мнению, неоднозначность Трампа и Харрис заставляет Путина делать различные провокационные заявления с надеждой, что одно из них повлияет на результаты выборов, противостояние России и поддержку Украины.

К теме. США 4 сентября расширили санкции против России, в список добавили пропагандистов и хакеров. Санкции коснулись десяти физических и двух юридических лиц, в частности главного редактора RT Маргариту Симоньян и хакерскую группировку RaHDit. США обвинили Россию в попытках повлиять на выборы 2024 года через контролируемые Кремлем СМИ и дезинформацию, в частности используя искусственный интеллект.