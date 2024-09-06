Путин внезапно поддержал Камалу Харрис на выборах: это сигнал для Украины

Владимир Путин довольно неожиданно выразил поддержку кандидату в президенты США от Демократической партии. Мол, Россия болеет за ее победу.

В Белом доме резко отреагировали на заявление Путина. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, какие настоящие мотивы у российского диктатора.

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Что стоит за заявлениями Путина о поддержке Харрис

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке внезапно заявил, что на президентских выборах США он якобы поддерживает Камалу Харрис. Он также добавил, что якобы "фаворитом" России в избирательной гонке был Джо Байден, но поскольку он снял свою кандидатуру, Кремль якобы стал на сторону Харрис.

Диктатор объяснил свой выбор, заявив, что во время своего президентства Дональд Трамп "ввел против России столько санкций, сколько не вводил ни один президент"

Сам Дональд Трамп уже отреагировал на слова Путина. Тот не понял, или Путин сделал ему одолжение, или наоборот – оскорбил.

Я расцениваю заявление Путина как обращение не к США, а к Украине. При правлении Обамы уничтожили Усаму Бен Ладена, во времена Трампа – Касема Сулеймани. Во времена Байдена надо физически уничтожить Путина – это логично. Но Путин, понимая, что демократы не будут действовать так, хочет их нивелировать. Поддержка демократов означает для него невозможность завоевать Украину, но это и означает, что мы не сможем победить Путина в том формате, который нам нужен. Поэтому и он посылает сигнал Украине, мол, "топите" за Трампа,

– подчеркнул Валерий Клочок.

"Поддержав" Харрис, Путин хочет обнулить ее репутацию, снизить ее шансы. Не стоит думать, что Путин не осознает своего положения в мире. Наоборот – он знает это, и пользуется этим. В общем диктатор не имел права делать подобные заявления, ведь это можно расценивать как вмешательство в выборы.

"Путин говорит украинцам поддерживать Трампа, он же, мол, вводил санкционную политику, передавал Украине оружие, поэтому Путин его "боится". Напомню, оружие, которое передал Трамп, было запрещено к использованию в Украине. Так чем сейчас отличается Байден, который не позволяет сейчас бить вглубь России, от Трампа, который не позволял бить "Джавелинами" даже в пределах Украины?", – подчеркнул Клочок.

Таким образом Путин фактически смеется над Украиной, а не над американцами. Администрация Трампа действительно ввела против России санкции, но ВВП России росло, Россия не имела никаких проблем ни в экономическом, ни в дипломатическом смысле.