У Білому домі різко відреагували на заяву Путіна. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, які справжні мотиви у російського диктатора.

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Що стоїть за заявами Путіна про підтримку Гарріс

Владімір Путін на Східному економічному форумі у Владивостоці раптово заявив, що на президентських виборах США він нібито підтримує Камалу Гарріс. Він також додав, що нібито "фаворитом" Росії у виборчих перегонах був Джо Байден, але оскільки він зняв свою кандидатуру, Кремль нібито став на бік Гарріс.

Диктатор пояснив свій вибір, заявивши, що в час свого президентства Дональд Трамп "ввів проти Росії стільки санкцій, скільки не вводив жодний президент"

Сам Дональд Трамп вже відреагував на слова Путіна. Той не зрозумів, чи Путін зробив йому послугу, чи навпаки – образив.

Я розцінюю заяву Путіна як звернення не до США, а до України. За правління Обами знищили Усаму Бен Ладена, за часів Трампа – Касема Сулеймані. За часів Байдена треба фізично знищити Путіна – це логічно. Але Путін, розуміючи, що демократи не діятимуть так, хоче їх знівелювати. Підтримка демократів означає для нього неможливість завоювати Україну, але це й означає, що ми не зможемо перемогти Путіна у тому форматі, який нам потрібен. Тому й він посилає сигнал Україні, мовляв, "топіть" за Трампа,

– наголосив Валерій Клочок.

"Підтримавши" Гарріс, Путін хоче обнулити її репутацію, знизити її шанси. Не варто думати, що Путін не усвідомлює свого становища у світі. Навпаки – він знає це, і користується цим. Загалом диктатор не мав права робити подібні заяви, адже це можна розцінювати як втручання у вибори.

"Путін каже українцям підтримувати Трампа, він же, мовляв, запроваджував санкційну політику, передавав Україні зброю, тому Путін його "боїться". Нагадаю, зброя, яку передав Трамп, була заборонена до використання в Україні. То чим зараз відрізняється Байден, який не дозволяє зараз бити вглиб Росії, від Трампа, який не дозволяв бити "Джавелінами" навіть в межах України?", – підкреслив Клочок.

У такий спосіб Путін фактично глузує з України, а не з американців. Адміністрація Трампа справді ввела проти Росії санкції, але ВВП Росії зростало, Росія не мала жодних проблем ні в економічному, ні в дипломатичному сенсі.