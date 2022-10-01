Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что самое главное сейчас происходит на поле боя и очевидно, что у кремлевского режима нет серьезных шансов переломить ситуацию.

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Почему у Путина не будет преемника

Яковенко отметил, что для Советского Союза и для России очень характерна традиция поливать грязью своих предшественников. Так там происходит обычно.

Сейчас Путин, придя к власти, поливает грязью 90-е,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Он отметил, что Путин не поливает грязью персонально Ельцина. Ведь этот человек из грязи его и достал и на руках внес в Кремль, уйдя в никуда.

Путин, скорее всего, понимает, что будет с ним, как только он уйдет из власти,

– считает Яковенко.

Поэтому, по его словам, любая следующая власть, сколько бы она ни существовала, обязательно начнет поливать грязью нынешнего главу Кремля.

Путин понимает это. Поэтому, конечно, никакого преемника не будет,

– заметил он.

Потому что, добавил российский оппозиционный журналист, глава Кремля сейчас придерживается той же традиции.

Почему у Путина не будет преемника: смотрите видео

Какие процессы идут в России

Яковенко считает, что это уже не имеет решающего значения, потому что в России идут совсем другие процессы, которые сметут конструкцию путинского режима.

Потому что из-под нее сегодня выдергивается реальность. Объявив войну реальностью, Путин в целом подорвал основы своего собственного режима,

– подчеркнул журналист.

Ведь, пояснил он, силовиков уничтожают на поле боя и обвиняют во всех грехах, в частности, по проигрышу войны. И им это не нравится.

Я думаю, что в ближайший период, месяц или неделю, но силовики перестанут проявлять лояльность путинскому режиму. После этого, конечно, дни его будут просто сочтены,

– сказал Яковенко.

Он отметил, что самое главное сейчас происходит на поле боя и более-менее очевидно, что каких-либо серьезных шансов переломить ситуацию у кремлевского режима нет. А сотни тысяч и дальше, возможно, даже миллионы людей, которых Путин будет бросать как "пушечное мясо" для того, чтобы поддержать линию фронта, могут сыграть свою роль.

Журналист добавил, что новые мобилизованные повлияют на ситуацию на фронте, но наступательного потенциала там уже нет. Поэтому стратегическую инициативу вряд ли удастся перехватить. А это значит, что Украина будет продолжать наносить удары и освобождать свои территории.

Какая ситуация сейчас на фронте: главное