Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що найголовніше зараз відбувається на полі бою й очевидно, що у кремлівського режиму нема серйозних шансів переламати ситуацію.

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Чому у Путіна не буде наступника

Яковенко зазначив, що для Радянського Союзу та для Росії дуже характерною є традиція поливати брудом своїх попередників. Так там відбувається зазвичай.

Зараз Путін, прийшовши до влади, поливає брудом 90-ті,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Він зауважив, що Путін не поливає брудом персонально Єльцина. Адже ця людина з бруду його ж і дістала та на руках внесла в Кремль, пішовши у нікуди.

Путін, найімовірніше, розуміє, що буде з ним, щойно він піде з влади,

– вважає Яковенко.

Тому, за його словами, будь-яка наступна влада, скільки б вона не існувала, обов'язково почне поливати брудом нинішнього главу Кремля.

Путін це розуміє. Тому, звісно, ніякого наступника не буде,

– зауважив він.

Тому що, додав російський опозиційний журналіст, глава Кремля зараз дотримується тієї ж традиції.

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Які процеси йдуть в Росії

Яковенко вважає, що це вже не має вирішального значення, бо в Росії йдуть зовсім інші процеси, які зметуть конструкцію путінського режиму.

Тому що з-під неї сьогодні висмикується реальність. Оголосивши війну реальністю, Путін загалом підірвав основи свого власного режиму,

– наголосив журналіст.

Адже, пояснив він, силовиків знищують на полі бою та звинувачують в усіх гріхах, зокрема, щодо програшу війни. І їм це не подобається.

Я думаю, що в найближчий період, місяці чи тижні, але силовики перестануть виявляти лояльність путінському режиму. Після цього, звісно, дні його будуть просто злічені,

– сказав Яковенко.

Він зауважив, що найголовніше зараз відбувається на полі бою й більш-менш очевидно, що якихось серйозних шансів переламати ситуацію у кремлівського режиму нема. А сотні тисяч і надалі, можливо, навіть мільйони людей, яких Путін кидатиме як "гарматне м'ясо" для того, щоб підтримати лінію фронту, можуть зіграти свою роль.

Журналіст додав, що нові мобілізовані вплинуть на ситуацію на фронті, але наступального потенціалу там уже нема. Тому стратегічну ініціативу навряд чи вдасться перехопити. А це означає, що Україна буде продовжувати завдавати ударів та звільняти свої території.

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