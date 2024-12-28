В России боятся мятежа и "экстремизма" из Украины: Путин подписал более 50 новых законов

За несколько дней до конца 2024 года президент России Владимир Путин решил подписать более полусотни новых законов. Среди них и те, что касаются Украины.

Так, российский диктатор собрался бороться с "экстремизмом" из Украины, а еще, похоже, опасаясь о своем будущем, ужесточил наказание за мятеж в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Серьезная ошибка Кремля: к каким последствиям приведет авиакатастрофа в Казахстане

Какие законы подписал Путин

Путин считает, что "экстремисты все чаще обостряют национальный вопрос, продвигая тему деколонизации России". Также, по мнению кремлевского диктатора, ситуацию в его стране все чаще пытаются раскачать из-за рубежа.

Поэтому он собрался противодействовать "экстремизму". Интересно, что Путин видит опасность от Украины, и при этом решил исключить из списка террористов движение "Талибан", которое в 2021 году захватило власть в Афганистане.

Противоправная деятельность мигрантов один из факторов распространения экстремизма... Россия считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом – ликвидацию источника угроз, происходящих с территории Украины,

– цитируют росСМИ стратегию Путина.

На фоне борьбы с "экстремизмом" Россия собралась принимать меры "для социокультурной интеграции Донбасса и Новороссии".

Также отныне за участие в вооруженном восстании в России могут посадить на 15 – 20 лет. ️Лица, осужденные за терроризм или вооруженный мятеж, не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. ️

Ввёл Путин также уголовную ответственность за преступления против военной службы для добровольцев. Речь идет о дезертирстве, сопротивление начальству и уничтожение военного имущества.

Среди новопринятых правил – наказание для иностранцев за "помощь противнику". Им грозит за это до 15 лет лишения свободы. ️

Также в школы запретили брать детей иностранцев без знания русского языка. С 1 апреля 2025 года их заставят проходить соответствующее тестирование.

В ЦПД отреагировали на новые законы Путина

У ЦПД отметили, что новыми законами российский диктатор усилил контроль внутри страны.

Законы, которые пропаганда называет мерами для "защиты суверенитета", фактически является попыткой обезопасить режим от новых угроз вроде похода Пригожина на Москву,

– отметили в Центре.

Там также отметили, что подписание этих законов демонстрирует, что Кремль во главе с Путиным все больше боится внутренних угроз. Именно поэтому российская верхушка пытается законодательно обезопасить себя от них.

"Впрочем, это давление рано или поздно приведет к дестабилизации внутриполитической ситуации и, в конце концов, падения путинского режима", – подытожили в ЦПИ.