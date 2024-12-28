Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, заметив, что доверие к Кремлю падает. Реакция России на авиакатастрофу станет началом прагматического отношения к стране-агрессору.

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К каким последствиям приведет авиакатастрофа

Политолог отметил, что после авиакатастрофы ряд стран уже отказался осуществлять полеты в Россию. Говорится об Азербайджане, Израиль, Казахстан и т.д.

Это является свидетельством отсутствия доверия к Путину, который не закрыл воздушное пространство за пределами линии в 500 километров вокруг проведения так называемой "сво".

Вокруг Украины воздушное пространство закрыто, но война перенесена и на территорию страны-агрессора (Курская операция – 24 Канал). Как так, что объявляют план "Ковёр", а гражданская инфраструктура продолжает работать,

– заметил Чаленко.

Еще одна деталь, на которую обратил внимание политолог, – после авиакатастрофы Путин не смог даже извиниться перед президентом Азербайджана за российскую ПВО. Вместо этого российский диктатор попросил прощения просто за инцидент в российском воздушном пространстве.

Это серьезная ошибка Кремля. Это еще больше усилит недоверие и к режиму в России, и к самому Путину. Это будет началом создания прагматической коалиции против попыток Кремля скрыть правду,

– подчеркнул он.

Чаленко добавил, что реакция России на сбивание самолета является еще одним свидетельством для мира, что ложь для страны-агрессора является нормой. Это будет влиять на оценку дальнейших событий в русле российско-украинской войны.

Кстати, на фоне авиакатастрофы Азербайджан планирует ввести ограничения для россиян по "принципам взаимности" в ответ на изменения российского законодательства о пребывании иностранцев.