Путин подписал указ о призыве, хотят набрать 134 500 срочников

В России стартует военный призыв срочников в армию. Он продлится три месяца.

Диктатор Владимир Путин уже подписал указ. Срочников будут набирать с апреля по июнь 2022 года, передает 24 канал.

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Что говорится в указе

Путин приказал призвать в армию за указанный период 134 500 человек. При этом тех срочников, которые уже отслужили, он приказывает уволить.

Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июня. В армии зовут призывников в возрасте 18 – 27 лет.

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