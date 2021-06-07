Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об открытом небе. Документ обнародовали в понедельник, 7 июня.

За выход из Договора об открытом небе Госдума России проголосовала еще 19 мая. Кроме того, документ уже рассмотрел Совет Федерации.

Заметьте Из-за встречи Путина и Байдена над Женевой планируют закрыть воздушное пространство, – СМИ

В Кремле заявили, что причиной такого решения стал выход США из Договора об открытом небе. Это произошло 22 ноября 2020 года.

Власти США аргументировали свое решение невыполнением со стороны России своих обязательств в рамках договора.

Благодаря этому (выходу из договора – 24 канал) Америка становится еще более безопасной, ведь Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства,

– подчеркнул госсекретарь США Майк Помпео.

Между тем Россия заявила, что эти обвинения якобы являются "надуманным поводом".

Договор об открытом небе 23 государств-членов ОБСЕ заключили 24 марта 1992 года в столице Финляндии. В частности, его подписали США и Россия. Документ позволял осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.