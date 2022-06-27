Путин подтвердил, что поедет на саммит G20, на котором выступит Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин набрался смелости уехать за пределы России. Он хочет посетить саммит G20, до которого, правда, еще далеко.
Российский диктатор Владимир Путин после полномасштабного вторжения России в Украину не покидает территорию страны-оккупанта. Пока Россия становится все большим изгнанником среди цивилизованных стран, лидер оккупантов решил отсидеться дома.
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Будущий вояж Путина в Индонезию
15 – 16 ноября 2022 года на Бали состоится саммит стран "большой двадцатки". Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил и российского диктатора Владимира Путина.
Помощник Путина Ушаков уже заявил, что Путин отправится в Индонезию и даже надеется, что встреча состоится офлайн.
Принять участие в саммите G20 должен и президент Украины Владимир Зеленский. Какими мотивами руководствовался Видодо, когда приглашал на саммит Путина, неизвестно.
Напомним, что в апреле президент США Джо Байден лично звонил по телефону Видодо и просил не допустить участия Путина в саммите "большой двадцатки". Активную работу в этом направлении проводили и американские дипломаты. Также Байден призвал вообще исключить Россию из этого формата за то, что она напала на Украину. К сожалению, к его аргументам относительно Путина не прислушались.
А вот на участие Владимира Зеленского, на котором настаивали США, Видодо пошел. 29 апреля он позвонил по телефону нашему президенту и пригласил принять участие в саммите. Китайцы вообще настаивают на том, чтобы войны России с Украиной вообще не было в повестке дня саммита G20.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лйяен также заявила, что лидеры Запада не будут бойкотировать событие, а наоборот, приедут и скажут в глаза Путину все, что они думают.
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