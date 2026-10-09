Путин заявил о готовности России поставлять нефть и нефтепродукты в США и упомянул Украину

Владимир Путин заявил о готовности России поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки после телефонного разговора с Дональдом Трампом 9 октября. В ходе переговоров также обсудили перспективы урегулирования войны в Украине.

Заявление Путина было опубликовано на сайте Кремля.

Путин рассказал, о чем говорил с Трампом

Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и мира

В ходе обсуждения ситуации в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно скажется на всей глобальной экономике,

– заявил Путин.

Разговор касался не только энергетики, но и дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном.

"Подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, спецслужб и других ведомств", – говорится в заявлении.

Как заявил вице-премьер-министр России Александр Новак, Россия немедленно приступает к отмене ограничений на экспорт дизельного топлива. По его словам, Москва положительно оценивает шаги США, направленные на стабилизацию мирового энергетического рынка и восстановление нормальной торговли энергоносителями.

Также Россия заявила о готовности уже в октябре поставить дополнительные объемы дизельного топлива на американский рынок. В ноябре и декабре экспорт могут увеличить по мере выхода российских нефтеперерабатывающих заводов из ремонта.

Между тем российские СМИ подсчитали, сколько ️Россия заработает после договоренности Трампа и Путина. Эта сумма составит ориентировочно 4,5 миллиарда долларов.

После разговора Трампа с Путиным Министерство финансов США объявили о выдаче временной генеральной лицензии,, разрешающее поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Разрешение будет действовать до 7 апреля 2027 года.

По словам Трампа, Россия должна поставить более 300 тысяч тонн топлива немедленно, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн. Американский президент также заявил о возможности дальнейших поставок объемом еще 3 миллиона тонн, в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Решение Вашингтона раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал разрешение России на продажу нефтепродуктов – "инвестиция в войну" и подчеркнул, что ослабление санкций без четких договоренностей о деэскалации может побудить Москву продолжать агрессию.