Об этом пишут российские СМИ. Кроме того, бункерный дед заявил, что оккупанты якобы ударили по штабу военной разведки Украины, передает 24 Канал.

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Что снова придумали в Кремле

В Минобороны России заявили, что в течение суток российские военные "поразили все цели, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России".

Интересно, что эта версия лжи, видимо, не согласована с Путиным, поскольку он утверждает, что центры принятия решений в Украине атаковали 2-3 дня назад.

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Кроме того, диктатор говорит, что дроны атаковали Москву, потому что "киевский режим добивается зеркального ответа от России, чтобы обвинить ее в терроризме".

Россия должна была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе. Но высокоточным оружием мы целимся именно по объектам военной инфраструктуры: по складам боеприпасов, по центрам принятия решений. Понятно, что к этим объектам относится штаб военной разведки Украины, по которому мы нанесли удары 2 дня назад,

– сказал Путин.

Он также заявил, что Украина якобы пытается запугать Россию, атакуя жилые дома граждан.

Мы же напомним, что в последние два дня массовых атак украинская ПВО обезвредила все вражеские ракеты, которые запустили оккупанты на столицу и другие украинские города.

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На самом же деле причиной утренней атаки на Москву может быть начало внутреннего переворота в России, который начался 22 мая, когда добровольческие формирования россиян начали операцию по "освобовждению" в Белгородской области.

Тем более что командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин с позывным "Вайт Рекс" недавно заявлял, что Москва является его родным городом, поэтому, лично для него, борьба против путинских приспешников закончится только в этом городе.

"В Москве (окончатся боевые действия – 24 Канал), когда мы поднимем флаг РДК над Кремлем", – высказался командир.

Важно! Михаил Подоляк отметил, что происходящее в Москве с дронами Украину мало интересует. Нас волнует то, что каждую ночь Россия терроризирует дронами-камикадзе украинские города. Напомним также, что президент Зеленский неоднократно отмечал, что Украина не будет атаковать Россию, ведь для нас главная цель – деоккупация украинских территорий.