Путин поддался иллюзиям, что Россия всемогуща, и это смешно, – неожиданное заявление от Земана

По словам президента Чехии Милоша Земана, сегодня выглядит смешно, что Путин живет иллюзиями всемогущей России и мощи российской армии.

Земан неоднократно осуждал действия Кремля на территории Украины, несмотря на то, что до войны у него были дружеские отношения с Путиным. Об этом он заявил в интервью CNN Prima News.

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Земан об иллюзиях Путина

Президент Чехии поделился своими наблюдениями поведения Путина и его громкими и обманчивыми заявлениями о могуществе России.

Президент России Владимир Путин поддался иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия вторая по мощи армия мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты,

– сказал Земан.

До начала войны в Украине Земан считал Путина своим другом

Отметим, что президент Чехии ранее активно озвучивал пророссийскую позицию и поддерживал Владимира Путина. Однако даже он смог прислушаться к здравому смыслу, когда Кремль начал военное наступление на территории Украины.

Сразу после полномасштабного вторжения 24 февраля все цивилизованное сообщество мира отреагировало на противочеловечные действия России. Милош Земан не стоял в стороне и прокомментировал трагедию.

Россия совершила преступление против человечности. Раньше я говорил, что россияне не безумцы, чтобы вторгаться в Украину, теперь вижу, что ошибался. Безумных нужно изолировать. Россию ждет изоляция и одиночество,

– сказал Земан.

Обратите внимание, что до войны в Украине Земан считал Путина своим другом. В своем заявлении он вспомнил свою любимую цитату Уинстона Черчилля: "Мне безразлично, верит кто мне или нет. Но важно, чтобы человек верил в себя, и только идиот не менял свои взгляды".

"Россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, но они оказались безумными"

Президент Чехии также прокомментировал иррациональность российской политики, что может отразиться на поставках газа.

"Я не думаю, что Россия прекратит поставки, но, пожалуйста, воспринимайте это заявление с неожиданной покорностью от меня. Потому что я когда-то публично сказал, что россияне не безумцы, чтобы нападать на Украину, но они оказались безумцами", – сказал Земан.

Он отметил, что сомневается в прекращении поставок газа Россией, поскольку это одна из важнейших частей российского экспорта. "Однако, возможно, они это сделают – политика подчас очень иррациональная", – сказал президент Чехии.

В результате этого Земан выступает за медленный отказ от угля.

Предыдущие заявления Милоша Земана:

6 февраля на фоне обострения ситуации вторжения России в Украину Милош Земан раскритиковал чешское правительство за решение предоставить оружие Украине. Более того, он выступил против введения чешских войск в состав НАТО к восточным границам Альянса.

24 февраля он заявил, что Россия совершила преступление, развязав полномасштабную войну против Украины и призвал отключить агрессора от системы SWIFT.

7 марта Земан решил наградить украинского президента Владимира Зеленского самым высоким государственным орденом Чехии (вероятно, речь идет об ордене "Белого льва").

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