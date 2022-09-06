Песков заявил, что путин все-таки поедет на Донбасс, но когда придет время

Российский президент владимир путин все-таки собирается приехать на Донбасс. Но дата пока неизвестна.

По словам пресс-секретаря диктатора дмитрия пескова, у россии "планы по развитию Донбасса большие". Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал.

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Когда путин приедет на Донбасс

Песков заявил, что российский президент посетит Донбасс, "когда придет время".

Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда время придет, то такая поездка состоится,

– сказал пресс-секретарь путина.

Он подчеркнул, что россия якобы хочет "развивать" Донбасс. Это касается строительства и новых объектов. По словам пескова, сейчас "принимаются энергичные меры по восстановлению всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".

Песков добавил, что работа на Донбассе "ведется активно, и там работают много-много тысяч людей".

Путин приказал захватить Донецкую область до 15 сентября

Российские оккупанты не отказались от идеи захватить весь Донбасс. Высшее военное командование в кремле требует ускорить темпы. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом путина о выходе на административные границы Донецкой области до 15 сентября", – рассказал Громов.

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