Путин поедет в Китай: когда состоится визит и что будут обсуждать

Российский президент посетит Китай в ближайшие дни. Это второй визит Владимира Путина менее чем за год.

Российский президент Владимир Путин посетит Китай 16 – 17 мая. Этот визит состоится чуть более, чем через неделю после начала нового срока правления Путина.

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Детали визита

Российские СМИ пишут, что визит охватит два города – Пекин и Харбин. Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры. По итогам встречи планируется подписание документов.

В рамках визита Путина в КНР планируется также его встреча с премьером Государственного совета страны.

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