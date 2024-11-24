Путин и Эрдоган провели телефонный разговор: говорили ли об Украине

Лидер России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили в частности международные вопросы.

Деталей о содержании этих обсуждений Кремль не раскрыл. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение российских властей.

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О чем говорили Путин и Эрдоган

Как сообщает Кремль, основное внимание уделили вопросам двустороннего сотрудничества, в частности повышению эффективности торгово-экономических связей. Для этого запланированы дополнительные контакты между соответствующими ведомствами.

Также стороны коснулись международных вопросов, однако деталей о содержании этих обсуждений Кремль не раскрыл.

Разговору Путина и Эрдогана предшествовали переговоры министров иностранных дел обеих стран, где обсуждались региональные вопросы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эрдоган готовится представить собственный план замораживания войны между Россией и Украиной на саммите G20 в Рио-де-Жанейро 18 ноября. План предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе и размещение там международных военных сил, а также временный отказ Украины от обсуждения вступления в НАТО на период до 10 лет.

В то же время российский лидер в июне 2024 года на выступлении в МИД России озвучил свои условия для прекращения конфликта.

Они включают:

вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;

признание этих территорий частью России в соответствии с российской конституцией;

отказ Украины от вступления в НАТО;

снятие западных санкций.

Путин назвал этот план "реальным мирным предложением", подчеркивая, что речь идёт не о временном замораживании конфликта, а о его "окончательном завершении".