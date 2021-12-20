Путин, похоже, окончательно слетел с катушек: он ищет повод для войны с Западом

Путин активно готовит россиян к будущей войне, попутно разбрасываясь абсолютно нереалистичными ультиматумами в адрес США и НАТО. На Западе поведение Путина называют "поиском повода для начала широкомасштабной войны".

18 декабря, американский сенатор Джим Риш довольно четко охарактеризовал нынешнее поведение Владимира Путина. Кремль ищет предлог для начала широкомасштабной войны, в которой надеется заполучить свою зону влияния.

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Республиканец Джим Риш говорит, что Кремль сначала спровоцировал кризис на украинской границе, дождался пока обеспокоенность Запада дойдет до точки кипения и лишь сейчас выставил некие предложения по безопасности.

По мнению Риша, это не предложения для будущего глобального мира, это попытка создать предлог для войны. Ведь, даже Путин прекрасно понимает, что его предложения выполнить нереально.



Джим Риш четко охарактеризовал поведение Владимира Путина / Фото AP

К слову, Йенс Столтенберг уже не раз повторял – НАТО отвергает все ультиматумы Путина. Накануне он снова повторил тезис о том, что Альянс не собирается проводить саммит с Россией ради передела зон влияния на карте мира.

Единственное, о чем НАТО готов говорить с Россией – это контроль над вооружением.

Что требовали от НАТО и США

Здесь коротко напомню, что же накануне потребовала Россия от НАТО и США.

Если вы еще не слышали об этом ультиматуме Москвы, то отмечу сразу, что его можно свести к одному предложению – США и НАТО должны признать, что СССР не разваливался, а трансформировался в Россию. Следовательно, Запад должен убраться с постсоветских республик.

Это я так вас подготовил к абсурдности требований Кремля, а теперь перейдем к конкретике.

США

Итак, Кремль предлагает США не использовать территорию других стран для нападения на Россию, стороны обязуются не развертывать ракеты и ядерное оружие за рубежом, США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах и не развивать с ними военное сотрудничество.

Здесь понятно, что речь идет в первую очередь об Украине. И напоследок – США должны отказаться от совместных с другими странами военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия.

То есть, США должны покинуть Украину навсегда, а все Хартии о стратегическом сотрудничестве и рамочные соглашения по обороне с Украиной, США обязаны выбросить в урну.

НАТО

К НАТО у России требования еще фееричнее. Первое из них – исключение дальнейшего расширения и присоединения к альянсу Украины.

Кроме того, Кремль начал борзеть и уже требует от НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

То есть не просто уйти из Украины, но и даже из тех стран, которые уже являются членами НАТО.

К тому же вся та активность кораблей и бомбардировщиков НАТО в Черном море должна закончится, и Альянс должен навсегда уйти из региона.

И как вишенка на торте – Кремль требует от НАТО перестать называть Россию врагом и агрессором, а все дальнейшие споры решать мирным путем. Ага, с Россией и мирным путем…

Но, к счастью для нас, НАТО на все эти бредовые призывы Кремля ответил диаметрально противоположными действиями.

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Помощь для Украины

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе Тод Уоллтерс предложил Альянсу перебросить в Румынию и Болгарию дополнительные военные контингенты, как ответ на усиление войск РФ на украинской границе.

Кроме того, накануне Литва, как член НАТО, заявила о готовности передать Украине летальное оружие. И здесь есть интересная деталь, по словам литовских чиновников, в будущих поставках задействованы сразу несколько стран, а Литва будет неким хабом для передачи.

Я могу допустить, что речь идет о частичном размораживании поставок оружия по линии НАТО, которые многие годы блокировались Германией.

Именно об этих поставках на прошлой неделе говорил министр иностранных дел Украины Кулеба. И, вероятно, НАТО именно в такой способ готов помогать Украине.

Но, как вы понимаете, этого может быть мало. Потому Украина уже запросила у Вашингтона поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot. И прямо сейчас, по данным СNN, этот вопрос рассматривается в Белом доме.

К тому же, министр обороны Украины Алексей Резников уже прямо заявил западным партнерам, что Украина сама готова отражать атаку Кремля, мы не просим присылать к нам солдат из других стран, но нам нужно западное оружие.

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И здесь есть одна проблемка. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан накануне заявил, что увеличение поставок летального оружия Украине могут быть восприняты Россией как очень провокационные. Мол, это и может стать началом нового конфликта.

Но мнение Салливана может сильно изменится из-за заявлений самой России – Кремль угрожает уже не Украине, а НАТО военными действиями.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко накануне заявил, что отношения Запада и России уже подошли к опасной черте. Мол, те предложения, которые Москва выкатила НАТО и США нужны для начала диалога и деэскалации. Если этого не будет – Кремль переходит в "режим создания контругроз".

Россия уже сейчас готовится к войне

В то же время, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия уже сейчас готовится к войне, если НАТО не станет говорить с ней на равных по поводу тех ультиматумов, которые Кремль выкатил ранее.

И похоже, что сенатор-республиканец Джим Риш был полностью прав говоря о том, что Россия просто ищет повод для начала войны.

Сегодня в МИД России заявили, что им нужен срочный и безотлагательный ответ США по поводу их ультиматума. Мол, ситуация очень острая, а Вашингтон, якобы пытается затянуть процесс предоставления гарантий Кремлю.

И если в ближайшие дни Белый дом не даст четкий ответ на ультиматум Путина, МИД России грозит тем, что Кремль перейдет в наступление. Хотя, это можно воспринять и как панику, ведь шантаж не сработал быстро.



МИД России грозит Западу / Фото Getty Images

Россия шантажирует

К сожалению, Россия подкрепляет свой шантаж и вполне реальными действиями. Лаборатория цифровых криминалистических исследований Atlantic Council опубликовала новые данные, которые доказывают, что прямо сейчас Кремль перебрасывает дополнительные войска к украинской границе.

Новое перемещение военной техники зафиксировали вблизи:

Курска;

Брянска;

Валуек;

Клетни.

И здесь напомню, что западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих России.

Кроме того, происходит и активное военное освоение Россией Беларуси. На выходных Россия отправила в Беларусь свои бомбардировщики, якобы для совместного патрулирования.

Это последовало сразу после заявления Минска о том, что члены НАТО проводят воздушную разведку у границ Беларуси. Очевидно, что российские бомбардировщики так в Беларуси и останутся.

А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что Беларусь отныне является военным плацдармом для будущих агрессивных действий России против Украины и Запада, есть заявление Пескова о том, что Беларусь и Россия окружены врагами, а потому следующий год станет решающим.

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Но и это еще не всё, накануне Лукашенко заявил о готовности разместить на своей территории ядерное оружие России, якобы из-за того, что Польшу и Украину просто наводнили военные из НАТО. И это желание Минска подтвердил и глава МИД Беларуси, явно не без отмашки из Кремля.

К тому же Кремль снова возобновил свою газовую войну против Европы. Спотовая цена на газ в Европе снова взлетела до почти 2 тысяч долларов за тысячу кубов.

Всё из-за того, что российский Газпром снова резко сократил прокачку газа через свой газопровод Ямал-Европа. И эксперты уверяют, это еще не предел кризиса, ведь впереди похолодание, а газа уже не хватает.

Кремль идет ва-банк

Становится очевидно, что Кремль идет ва-банк, заявляя следующее: или Запад пойдет на огромные уступки, или Росси уже терять нечего, а потому она развяжет кровавую войну.

И в этой ситуации было бы логично прямо заявить России о последствиях, но Европа до сих пор спорит - какие же санкции вводить против РФ в случае ее вторжения в Украину.

Канал CNN, ссылаясь на источники в Белом доме, заявляет, что у США осталось всего 4 недели для того, чтобы предотвратить вероятное вторжение России в Украину.

В то же время, Белый дом не питает иллюзий относительно того, что деэскалация – это единственный путь. Там всё же допускают начало новой войны, а потому активно готовят ответные меры, которые могли бы обрушить российскую экономику в короткий период.

К тому же, в Белом доме говорят, что Джо Байден сильно боится повторить историю 2014 года, когда администрация Барака Обамы не успела предотвратить оккупацию Крыма и части Донбасса.

Потому администрация Байдена сейчас готовится к любому сценарию и всячески пытается убедить своих партнеров по НАТО, что угроза новой войны – реальна. Как мы видим по реакции Альянса, там риски прекрасно осознают.



Байдена готовится к любому сценарию / Фото Getty Images

В то же время остается непонятной позиция НАТО и США по введению санкций после вторжения, а не до, как превентивной меры. Ведь угрозы Кремля уже стали прямыми, это уже не намеки, нет. Кремль прямо заявляет: не выполните ультиматум – мы начнем войну.

Здесь хочется верить, что и НАТО, и США, и Украина будут более готовы к нападению, чем в 2014 году. Ведь Путин, похоже, окончательно слетел с катушек и кому-то его придется остановить.