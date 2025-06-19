Прибег к лести: что так сильно хочет получить Путин от Трампа

После обострения ситуации на Ближнем Востоке Дональд Трамп полностью обратил свое внимание именно на это направление. Он не встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, что открыло новые возможности для Владимира Путина.

Вполне вероятно, что Трамп до поздней осени не захочет хотя бы чем-то помогать Украине. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель общественной организации “Украина в НАТО” Юрий Романюк, добавив, что на это есть одна причина.

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Почему Путина так расхваливает Трампа

Президент США хочет дать Владимиру Путину провести свою летнюю наступательную кампанию. Он уже дал ему карт бланш на то, что терроризировать Украину и делать все, чтобы мы согласились на капитуляцию. Вместе с этим Трамп никак не будет помогать Украине.

Во время пресс-конференции американский президент заявил, что хочет прекратить конфликт с Россией, потому что теряет десятки миллиардов долларов на торговле. На самом деле торговый баланс между странами оценивают лишь в 3,5 миллиарда долларов. В то же время Украина предлагала Трампу купить американское вооружение примерно на 50 миллиардов долларов.

Так скажите, где Трамп теряет средства? На помощи Украине или на фейковых торговых отношениях с Россией, которых никогда не было? Он просто цинично обманывает и прикрывает свою пророссийскую политику,

– подчеркнул Юрий Романюк.

Трамп постоянно говорил во время президентской кампании, что хочет помочь Украине, чтобы она имела сильные позиции во время переговоров с Россией. На самом деле сейчас он не предоставляет нашему государству оружия, не вводит санкции, придумывает различные отговорки, чтобы общаться с главой Кремля.

Стоит вспомнить, что Владимир Путин заявил, что российская переговорная группа готова снова начать переговоры с Украиной после 22 июня. Это говорилось исключительно для Трампа, чтобы он был доволен поведением Кремля, не вводил дополнительные санкции, а помогал России.

Путин, как минимум, трижды похвалил Трампа. Сказал, что он оказался абсолютно прав, что он не только хороший президент, а еще и переговорщик, что Трамп заработал миллиарды в бизнесе, поэтому умеет считать и понимает, что США якобы теряют средства, если не торгуют с Россией,

– отметил Юрий Романюк.

Фактически Трамп повторяет все эти путинские нарративы. Именно поэтому не стоит надеяться на новую помощь Украине или введение санкций против России. Ведь президент США не позволит этого сделать.