Путин пойдет на переговоры и выполнит все требования, – экс-глава ЦРУ

Международные партнеры помогают приблизить победу Украины в войне, развязанной Россией. Бывший глава ЦРУ считает, что Путин не только пойдет на переговоры, но и выполнит все требования, которые перед ним будут поставлены.

Соответствующим мнением поделился бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью 24 Каналу. По его словам, поспособствуют этому также санкции, наложенные на Россию, которые наносят немалый ущерб стране-агрессору.

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Санкционная удавка затягивается

Он начал с актуалочки. Ведь в России существенно падает курс рубля по отношению к доллару. Кроме того, более плачевной становится ситуация с резервными фондами, подчеркивает бывший глава ЦРУ. По его словам, оккупанты с начала года потеряли очень много.

Петреус подчеркнул, что вокруг России затягиваются санкции. Да, она пытается всячески их обойти. Именно для этого Запад создал коалицию финансовых экспертов, занимающуюся определением этих путей обхода.

Полное интервью с экс-главой ЦРУ Петреусом: смотрите видео

Но сейчас Россия начинает от них реально ощущать влияние. Это и ограничение максимальной цены для российской нефти, которая составляет 60 долларов за баррель, это и импортозамещение европейскими странами российского газа и других энергоресурсов,

– констатирует он.

Бывший глава ЦРУ добавил, в России происходит отток капитала, а также отсутствуют иностранные инвестиции. Поэтому США и партнерам нужно "медленно затягивать узел". Сделать так, чтобы Россия была еще больше ограничена финансово, а ее экспорт так и оставался внутри страны-агрессора.

Мы должны показать, что все это будет продолжаться для России не только на поле боя, но и дома. Поэтому в конце концов он (Путин – 24 Канал) пойдет на переговоры, заберет свои войска, и выполнит все требования,

– подчеркнул Петреус.

ВСУ в разы уменьшили угрозу России для Европы

Он также прокомментировал вопрос, какую угрозу несет раскол России в случае поражения. Ведь существует предположение, что после победы Украины страна-агрессор разделится на несколько маленьких стран.

Россия может распасться на несколько государственных образований, как это было в Советском Союзе, когда мы получили будто чудом все эти независимые страны. Но в таком случае возникает очень много вызовов, и я знаю, что есть очень масштабные исследования, изучающие эти центробежные процессы, которые могут привести к развалу федерации.

– заметил он.

Петреус заметил, что не знает, "получит ли преференции" Запад от того, что Россия развалится. Ведь у этого процесса есть как много достоинств, так и достаточно недостатков.

В то же время следует понимать, что угроза России для стран Европы в плане безопасности уменьшилась в разы. Это благодаря ВСУ, которым помогают США и НАТО.