Сталин – лидер, а Путин покатился вниз: россияне выбрали самых выдающихся исторических фигур

21 июня 2021 , 13:56
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Источник:

"Левада-центр"

В России провели социологическое исследование, чтобы узнать, кого местные жители считают самой выдающейся исторической личностью. За 3 года доля тех, кто считает таким человеком Владимира Путина, сократилась вдвое.

Российские социологи опубликовали результаты опроса "Самые выдающиеся личности в истории". Предыдущий раз такое исследование провели в 2017 году.

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Путина все меньше людей считают выдающимся

  • Доля россиян, считающих действующего главу Кремля Владимира Путина самой выдающейся исторической личностью, сократилась в два раза – с 34% до 15%.
  • Также снизилась популярность Александра Пушкина – с 34% до 23%, а также Петра I – с 29% до 19%.
  • В то же время по сравнению с 2017 годом заметно выросла доля тех, кто называл выдающейся исторической личностью академика Андрея Сахарова – с 2 до 7%.

Сталин позиций не сдает

Уже традиционно россияне считают самой выдающейся исторической фигурой – Иосифа Сталина. В этом году за его кандидатуру проголосовали 39% опрошенных.

К слову, он является бессменным лидером с 2012 года.


Самые выдающиеся исторические фигуры по мнению россиян / Инфографика "Левада-центр"

Автор: Наталія Пристанська