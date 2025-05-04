Владимир Путин рассказал, что последние три года он якобы живет и ночует в квартире в Кремле. Диктатор провел экскурсию по своим апартаментам.

Видео, на которых Путин демонстрирует роскошные комнаты Кремля, опубликовал российский пропагандист Павел Зарубин. Эти кадры вошли в документальный фильм о диктаторе под названием "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", передает 24 Канал.

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Как живет Путин в Кремле

В шестиминутном фрагменте щедро используется один из распространенных приемов для очеловечивания героя сюжета, в котором тот предлагает съемочной группе чем-то угоститься и занимается на кухне привычными зрителю делами. Так, Путин кормит Зарубина конфетами и поит кефиром.

В глаза сразу бросаются позолоченные стены, зеркала в роскошных золотых рамах, блестящие люстры и даже рояль – все напоминает интерьеры царских дворцов.

У одного из высоких зеркал в доме прислонили портрет императора Александра III, а в другой комнате на стене заметен портрет Петра I. Пропагандисты также показали, что военный преступник якобы держит в своем кабинете рядом с рабочим столом детские поделки и рисунки – подарки, полученные во время различных официальных поездок.

Путин продемонстрировал россиянам и свою библиотеку, украшенную темным деревом, и две спальни.

Как живется Путину в Кремле / Скриншот

В Кремле Путин имеет собственную небольшую "домашнюю" церковь. Он цинично заявил, что впервые здесь молился на коленях во время теракта на Дубровке в 2002 году (не исключено, что его могла устроить российская спецслужба ФСБ по заказу диктатора).

Не забыл военный преступник вспомнить об особой "душе" русского человека. Россияне, по его словам, чаще думают о "чем-то вечном и безграничном", в отличие от "западного социума".

Следует заметить, что украинцы, как никто другой, лучше всего знают всю суть "русской души". Именно она уже три года побуждает граждан страны-агрессора убивать украинцев и совершать другие бесчеловечные преступления.

Домашняя церковь Путина / Скриншот

Также диктатор показал свой тренажерный зал. По его словам, он наведывается в него каждое утро и занимается спортом по полтора часа. Кроме того, почти ежедневно, говорит Путин, он ходит в бассейн. Глава Кремля, кстати, объяснил происхождение загадочного шрама у себя на лбу. Говорит, что случайно ударил себя по лбу во время занятий спортом.

Тренажерный зал Путина / Скриншот