Ранее нацист Путин говорил, что будут выполнены все задачи – денацификация, демилитаризация. Только непонятно, что он нам вещает? Вот серьезно.

Путин просчитался относительно Украины

Еще раз – у нас сейчас оружия пруд пруди и будет еще больше, на каждого российского оккупанта. Да-да-да-да.

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С этой российской армией и флотом какие-то проблемы на работе, потому что непосредственно к Питерскому международному экономическому форуму наши ВМС подгадали и потопили буксир "Василий Бех". И сделали это двумя отличными ракетами "Гарпун". Куча трупов, ну, в общем, все как обычно.

И так, "уверенность в наших победах" – пока Путин рассказывал об "успехах" российской армии, наши Вооруженные силы, наши солдаты и офицеры минусовали российских оккупантов. Утонул не только корабль – там гремели артиллерийские склады, предназначенные для осуществления наступательной операции. Что-то я боюсь, у деда войны проблемы.

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Кремль сдувается на глазах

У него там Маргарита (Симоньян, пропагандистка РФ – 24 канал) спрашивала, почему обстреливают Донецк. А дед не спешит говорить о том, что все будет хорошо. Он говорит: "Мы обойдем украинскую группировку, потому что там – укропрайон". Не знаю. Поймал не поймал, а погнаться можно.

Кроме этого Владимир Путин "помочился" на Лаврова и всю российскую дипслужбу. Да-да, я имею в виду моих бывших подруг из МИД России (пресс-секретаря ведомства Марию Захарову – 24 канал). Потому что Лавров и компания надували щеки, что "вступление Украины в ЕС недопустимо". А теперь Путин рассказывает: "Ну это не наше дело, это суверенное дело Украины".

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