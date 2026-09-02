"Прекрасно понимает, что происходит": почему Путин заговорил об "успехах" России

Владимир Путин продолжает публично говорить о якобы планомерном продвижении российской армии, хотя темпы наступления снижаются, а заявленные Кремлем цели войны остаются недостижимыми. В то же время в России годами выстраивалась система отчетов, в которой реальные проблемы на фронте часто маскируются или представляются в более выгодном для руководства свете.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснил, насколько Путин сам верит в заявления о российских "успехах" и что на самом деле знает о ситуации на фронте. Он также рассказал, почему даже очевидные неудачи не заставляют диктатора отказываться от веры в большой потенциал России.

Путин понимает, что у России большие проблемы

Даже искаженные доклады военного руководства не могут полностью скрыть от Путина реальную картину. Россия годами не способна достичь заявленных целей в Донецкой и Луганской областях, темпы продвижения упали, а потери при захвате новых территорий только растут. Еще менее реалистичными выглядят претензии Кремля на Херсонскую и Запорожскую области, которые Москва также включила в свою конституцию.

Все, что он говорит, – это примерно на 90% ложь. Еще 10% – это то, что ему уже лгут, а он на основе этой лжи пытается построить еще большую ложь,

– пояснил Городницкий.

При этом в российском руководстве находят объяснения, почему за годы войны не удалось выполнить поставленные задачи. Путину могут преподносить неудачи как следствие противостояния не только с Украиной, но якобы со всем НАТО и Западом, поддерживая в нем веру в то, что у России все еще достаточно ресурсов для продолжения войны.

Он прекрасно понимает, что происходит. Прекрасно понимает, что у него есть огромные проблемы. Но в то же время считает, что обладает огромным потенциалом в этой войне против Украины,

– подчеркнул политический эксперт.

Это не означает, что российский диктатор адекватно оценивает саму стратегию войны. Он видит последствия и осознает наличие проблем, однако причины неудач воспринимает уже в искаженном виде, что позволяет ему и дальше убеждать себя в возможности в конечном итоге достичь поставленных целей.

Городницкий объяснил веру Путина в потенциал России: смотрите видео