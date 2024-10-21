Есть признак, что Путин в беде, – британский полковник считает, что пора нанести удар по России

Моральное состояние российской армии низкое: процветает дезертирство, плохо платят, а подавляющая часть вообще не хочет быть на передовой. Такая ситуация побуждает Кремль просить КНДР ввести войска в Украину.

Это признак того, что российский диктатор Владимир Путин оказался в беде. Именно поэтому, как рассказал 24 Каналу полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, пришло время нанести решающий удар по России.

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Генеральный удар по России

В стране-агрессоре заканчивается человеческий ресурс для войны против Украины. Вражеская армия укомплектована этническими новобранцами с Востока России, а не богатыми россиянами из Москвы и Санкт-Петербурга, которые реально управляют страной и имеют влияние.

Обратите внимание! Издание The New York Times сообщило, что сентябрь стал самым кровавым месяцем для российской армии. С начала полномасштабного вторжения погибло 115 тысяч российских солдат и 500 тысяч получили ранения.

У Путина начали заканчиваться новобранцы, поэтому ему пришлось ехать в КНДР, чтобы отправить на фронт северокорейских солдат, которые, очевидно, что не хотят находиться там.

Если россиянам приходится просить иностранные страны, например Северную Корею, ввести войска в Украину, то это признак того, что Путин в беде. Сейчас пришло время действительно нанести решающий удар по России,

– подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его убеждению, российская армия не может выдержать потерь, которых она испытывает. Странам Запада необходимо быть смелыми, чтобы сделать все, чтобы победила Украина.

Что интересно, британский полковник предположил, что с большой вероятностью НАТО не введет свои войска в Украину, но может предоставить украинцам западное оружие.