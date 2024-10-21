Це ознака того, що російський диктатор Владімір Путін опинився у біді. Саме тому, як розповів 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, настав час завдати вирішального удару по Росії.

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Генеральний удар по Росії

У країні-агресорці закінчується людський ресурс для війни проти України. Ворожа армія укомплектована етнічними новобранцями зі Сходу Росії, а не багатими росіянами з Москви та Санкт-Петербургу, які реально керують країною і мають вплив.

Зверніть увагу! Видання The New York Times повідомило, що вересень став найкривавішим місяцем для російської армії. З початку повномасштабного вторгнення загинуло 115 тисяч російських солдатів і 500 тисяч отримали поранення.

У Путіна почали закінчуватися новобранці, тому йому довелося їхати в КНДР, щоб відправити на фронт північнокорейських солдатів, які, очевидно, що не хочуть перебувати там.

Якщо росіянам доводиться просити іноземні країни, як-от Північну Корею, ввести війська до України, то це ознака того, що Путін у біді. Зараз настав час дійсно завдати вирішального удару по Росії,

– наголосив Хеміш де Бреттон-Гордон.

На його переконання, російська армія не може витримати втрат, яких вона зазнає. Країнам Заходу необхідно бути сміливими, аби зробити все, щоб перемогла Україна.

Що цікаво, британський полковник припустив, що з великою імовірністю НАТО не введе свої війська в Україну, але може надати українцям західну зброю.