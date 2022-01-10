Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, уже в ближайшее время возникнет вопрос об иностранном вмешательстве в ситуацию в Казахстане.

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"Пресс-секретарь напуганного Токаева уверял, что войска уйдут через неделю. А Путин сказал сегодня (10 января – 24 канал), что мы у себя дома и потому останемся... Он попал в еще одну громоздкую, безудержную ловушку", – заявил российский публицист.

Обратите внимание! В Казахстане в разгар беспорядков президент Касым-Жомарт Токаев призвал ввести в страну "миротворцев" Организации договора о коллективной безопасности, на что ее руководство быстро согласилось.

Как рассказал Пионтковский, в то же время Александр Лукашенко 10 января во время онлайн-саммита ОДКБ подсовывал Путину новую ловушку.

В частности, он "вытащил" Эмомали Рахмонова, который рассказывал, что Таджикистану якобы угрожают несколько тысяч террористов из Афганистана на границе и просил главу Кремля укрепить позиции.

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Пионтковский рассказал о ситуации в Казахстане: смотрите видео



Ситуация в Казахстане: что известно