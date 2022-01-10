Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, уже в ближайшее время возникнет вопрос об иностранном вмешательстве в ситуацию в Казахстане.
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"Пресс-секретарь напуганного Токаева уверял, что войска уйдут через неделю. А Путин сказал сегодня (10 января – 24 канал), что мы у себя дома и потому останемся... Он попал в еще одну громоздкую, безудержную ловушку", – заявил российский публицист.
Как рассказал Пионтковский, в то же время Александр Лукашенко 10 января во время онлайн-саммита ОДКБ подсовывал Путину новую ловушку.
В частности, он "вытащил" Эмомали Рахмонова, который рассказывал, что Таджикистану якобы угрожают несколько тысяч террористов из Афганистана на границе и просил главу Кремля укрепить позиции.
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Пионтковский рассказал о ситуации в Казахстане: смотрите видео
Ситуация в Казахстане: что известно
- В Казахстане люди вышли на митинги против правительства. Они выступили против повышения цен на газ. Впоследствии протестующие призвали к отставке правительства, возведению новых фабрик и заводов и сокращению безработицы.
- Уже 4 января в Казахстане произошли столкновения протестующих с силовиками.
- Правительство страны 5 января ушло в отставку. В этот же день Касым-Жомарт Токаев попросил членов Организации Договора о коллективной безопасности содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы". В организацию входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Страны откликнулись и ввели своих "миротворцев".
- Официально в Казахстане сейчас находятся больше 2 тысяч "миротворцев" ОДКБ. Об этом говорится в стенограмме саммита Организации Договора о коллективной безопасности, опубликованной на сайте Кремля.