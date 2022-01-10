Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, вже найближчим часом поставатиме питання про іноземне втручання у ситуацію у Казахстані.

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"Прессекретар наляканого Токаєва запевняв, що війська підуть через тиждень. А Путін сказав сьогодні (10 січня – 24 канал), що ми у себе вдома й тому залишимося… Він потрапив у ще одну громіздку, нестримну пастку", – заявив російський публіцист.

Зверніть увагу! У Казахстані у розпал заворушень президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ввести до країни "миротворців" Організації договору колективної безпеки, на що її керівництво швидко погодилося.

Як розповів Піонтковський, водночас Олександр Лукашенко 10 січня під час онлайн-саміту ОДКБ підсував Путіну нову пастку.

Зокрема, він "витягнув" Емомалі Рахмонова, який розповідав, що Таджикистану начебто загрожує кілька тисяч терористів з Афганістану на кордоні й просив очільника Кремля укріпити позиції.

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Піонтковський розповів про ситуацію у Казахстані: дивіться відео



Ситуація у Казахстані: що відомо