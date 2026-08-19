Это главные вопросы: обозреватель рассказал, какими козырями Украина может придавить Россию перед зимой

Расплывчатые требования Кремля в войне дают ему свободу для маневра. Если Россия почувствует свою силу и определенные возможности, то может, озвучивая это публично или нет, пытаться добиться различных успехов именно благодаря этим нечетким требованиям: либо продолжать войну, либо запрашивать на переговорах серьезных уступок от Украины.

Об этом в беседе с 24 Каналом отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, пояснив, что в этом и заключается преимущество расплывчатых формулировок: Москва заранее не ставит себе жестких рамок. Увидев шанс – она может требовать и действовать. Если шанса не будет – тогда будет говорить, что ей это и не нужно.

Какова минимальная задача у России

Существуют и пределы – это то, что ограничивает задачу-минимум. А она для России, как подчеркнул военный обозреватель, заключается в захвате Донецкой области. Параллельно российская армия хочет попытаться оккупировать другие украинские территории. Шарп напомнил, что в российскую конституцию Путин включил и Херсонскую, и Запорожскую области, но и в отношении других регионов Украины Кремль тоже вынашивает планы по захвату.

За это они также будут пытаться ухватиться, если почувствуют, что есть шанс и время. Но реальная минимальная задача – захватить часть Запорожской области, часть Харьковской области и, конечно, всю Донецкую. Эта цель никуда не исчезла. И эти действия на земле по захвату территорий не могут быть остановлены в ближайшие несколько месяцев, как некоторые думают,

– убежден Шарп.

Если Путин считает, что у него есть время и экономические возможности вести войну, например, до конца 2027 года, то за этот период он будет пытаться выполнить эту минимальную задачу. Если же он не верит в то, что ее можно реализовать, тогда, по словам военного обозревателя, это шанс остановить войну. Но более вероятно, что глава Кремля убежден, что ему удастся достичь намеченного.

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Россия пытается истощить Украину: что может быть зимой

В то же время удары по украинскому тылу и изнурение Украины тоже служат этой цели. Они должны облегчить выполнение задачи и, как надеется Путин, сделать украинские власти и общество более уступчивыми. Это логика, которая, как заметил военный обозреватель, работает и в других войнах.

Мы переходим к еще одному чекпоинту, важному, возможно, не столько для Путина, сколько прежде всего для Украины. Это предстоящая зима. Осмелится ли Россия пойти на далеко идущие шаги, чтобы лишить Украину электроснабжения и довести гуманитарную и экономическую ситуацию до состояния, близкого к катастрофе? И сможет ли Украина адекватно ответить? Если Россия пойдет на такие шаги, сможет ли она получить в ответ настолько болезненные удары, которые серьезно отразятся на ней? Это первый вариант,

– размышляет Шарп.

Второй – сможет ли Украина нынешними предварительными шагами, а также, возможно, сигналами за кулисами, показать России, что такая теоретическая попытка лишить ее электроснабжения и довести ситуацию до катастрофической обойдется России крайне дорого? Есть ли у Украины возможности сдерживания и запугивания? Часть из них Силы обороны Украины уже продемонстрировали на практике: и в Крыму, и в соседних с Украиной областях.

Я сейчас не говорю об ударах по НПЗ и Wildberries – это часть стратегии, но не главная. Я имею в виду, например, способность отключить электричество на определенных территориях, будь то оккупированный Крым или области в России. Вопрос в том, располагает ли Украина такими средствами, донесла ли она до России цену, которую та может заплатить, и откажется ли Кремль от соответствующих шагов. Сработает ли эффект сдерживания или нет? Это один из главных вопросов ближайших месяцев,

– подытожил Шарп.

Полная версия интервью с Давидом Шарпом: смотрите видео