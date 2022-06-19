Путин попытается воспользоваться затяжной фазой войны в Украине, – Лещенко

Полномасштабная война России в Украине переходит в затяжную фазу, а из-за этого фокус внимания на этой теме уменьшается. Это не играет нам на руку.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Он считает, что российский президент Путин попытается определенным образом воспользоваться такой ситуацией.

Обратите внимание Война может длиться годами, – генсек НАТО рассказал, как Украина может уволить Донбасс

Внимание мира к войне в Украине падает

"Война становится затяжной. Соответственно сложно держать фокус внимания международного сообщества, чтобы эта тема была на первых страницах. Так всегда бывает, когда война длится один день – это во всем мире, когда одна неделя – все продолжают писать, а когда уже четвертый месяц – другие события замещают", – объяснил Лещенко.

По его словам, таких обстоятельств, которые есть сейчас, бороться с этим невозможно. Если ситуация на поле боя не изменится кардинально, внимание продолжит падать. Если же будут какие-нибудь важные события, об этом, конечно, напишут. К примеру, если ситуация пойдет на пользу Украины и мы освободим какой-то большой город или же наоборот – если россияне устраивают очередную резню.

Они стали действовать более осторожно, таких ситуаций, как в Буче, стараются все меньше себе позволять. Потому что понимают, что репутационные потери огромны, а последствия непредсказуемы.

– заметил советник главы ОП.

Лещенко подчеркнул, что для того чтобы максимально сохранять внимание мировой аудитории, Украине нужно искать новые платформы, чтобы доносить информацию о войне. Речь идет не только о политических площадках.

К примеру, хотя президент Зеленский больше всего выступает в парламентах, но в последнее время он произносил свои речи на нескольких кинофестивалях и других мероприятиях, относящихся к культурной сфере. Такие выступления позволяют держать внимание не только базовой политической аудитории, но и широкой публики.

Россия делает вбросы в международное информационное пространство

Также Сергей Лещенко рассказал, что Россия регулярно вторгается в международное информационное пространство и производит вбросы, направленные на разрушение поддержки Украины ее западными партнерами. К примеру, кафиры систематически сообщают о том, что разрушили какую-то партию оружия, которую передал нам Запад, или же такая партия попала к ним в руки.

Чтобы таким образом показать: "Не помогайте Украине, потом это оружие попадет в руки России". Но доказательств этого они не дают,

– объяснил Лещенко.

Кроме того, россияне продолжают устраивать провокации с примитивным уровнем аргументации. Они рассказывают, что зверства в Буче устраивали сами украинцы, вокзал в Краматорске и театр в Мариуполе тоже разбомбили сами. К счастью, в эти вбросы никто не верит, ведь у украинской стороны, в отличие от России, есть реальные доказательства.

Обратите внимание – Маринович рассказал, что Россия стоит на пороге радикальных перемен: смотрите видео