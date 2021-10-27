Путин поручил "Газпрому" заняться "наполнением газовых хранилищ" в Европе

"Газпром" завершает закачку газа в подземные хранилища в России. После этого там начнут плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах

Соответствующее поручение компания получила от российского президента Владимира Путина. Тот заявил, что "Газпром" полностью выполняет долгосрочные соглашения со странами Европы.

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Путин заговорил об угрозах для России

Кроме этого, глава Кремля отметил, что уровень запаса газа в европейских подземных газохранилищах значительно ниже среднего показателя за последние 5 лет. В то же время, по словам Путина, напряженная ситуация на энергетических рынках в Европе несет угрозы и для России.

Зеленский хочет защитить Европу от "тарифного шока"

В "Газпроме" уже отреагировали на слова Путина. Там сообщили, что планируют закончить закачку газа в российские хранилища уже 8 ноября.

Ранее президент Зеленский призвал увеличить транзит газа через украинскую территорию. Мол, это поможет защитить Европу от "тарифного шока". Учитывая это, Украина предложила России скидку в 50% на транзит газа. Кроме этого, государство предлагает выгодные условия хранения газа в своих хранилищах.

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По словам экономического эксперта Сергея Фурсы, такая большая скидка не будет затратной для Украины. Впрочем, если Путин на нее согласится, цена на газ может существенно снизиться. Поэтому, по его мнению, в Кремле не примут это предложение.