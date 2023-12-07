Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Путин не является реалистичным и адекватным человеком. Следовательно, поездки за границу – это желание российского политбюро показать его весомость политическим элитам.

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Какова цель визитов диктатора

Российские элиты были напуганы продолжительностью войны. Следует заметить, что элита – это не только ближайшее окружение Путина, а нечто гораздо большее. К примеру, бизнесовая элита, экономическая, административная, управленческая, силовая. Все они искренне верили в то, что быстро зайдут, справятся с Украиной и для них это не будет иметь фатальных последствий, как сегодня: репутационных, бизнесовых, финансовых, кредитных.

После мятежа Евгения Пригожина элита была совершенно шокирована и не знала, что делать. Она утратила веру в Путина как у арбитра, который может администрировать, модерировать их интересы на внутреннем или внешнем рынках. Они увидели, что Путина обходят стороной.

Еще есть много других нюансов, как выглядит Россия, например, в азиатских республиках бывшего Советского Союза. Все это накопилось и для того, чтобы восстановить у российских элит веру в то, что Путин является глобальным игроком, может общаться на высоком уровне, с ним будут проводить встречи,

– рассказал Михаил Подоляк.

Сегодня страна-агрессор проигрывает. Элиты видят стагнацию по линии фронта, войска остановились там, где построили свои оборонительные эшелоны, редуты.

Также они видят, что Россия спокойно обходит санкции. Вместе с такими странами, как Северная Корея или Иран, производит большее количество оружия, адаптированного к сегодняшнему типу войны. Таким образом, она продолжает определенные наступательные операции. То есть считают, что потенциал у России есть.

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Может ли Путин снова стать "великим игроком"

По словам Подоляка, россияне замечают определенную внутреннюю дискуссию в наших странах-партнерах в отношении поддержки Украины: в каком объеме, насколько долго это нужно делать и так далее. Но они это воспринимают как растерянность западных элит и добавляют туда еще большее давление, публикаций, информационной, дипломатической работы.

Именно на эти элиты должны влиять такие визиты Путина или Сергея Лаврова в Северную Македонию. Они должны показать, что Россия постепенно возвращается за глобальный стол. Это довольно примитивная технология, но они ею пользуются,

– подчеркнул Подоляк.

Элиты видят, что Украина, к сожалению, вернулась в странный внутриполитический процесс, когда мы начинаем выяснять отношения между собой, не обращаем внимания на то, что такое Россия, на ее информационные программы.

Сейчас они расправили грудь и говорят, что "еще немного и дожмем", а визиты Путина должны показать, что он возвращается в большую игру. Нет разницы, на каком уровне, но возвращается, потому что с ним общаются, поэтому это опасно с информационно-пропагандистской стороны,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Он добавил, что даже при всех зарубежных визитах Путин уже не будет таким большим игроком, каким был до полномасштабного вторжения. Другие великие игроки и национальные элиты никогда не смогут его так воспринимать.

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