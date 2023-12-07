Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Путін не є реалістичною та адекватною людиною. Відтак поїздки за кордон – це бажання російського політбюро показати його вагомість політичним елітам.

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Яка мета візитів диктатора

Російські еліти були налякані тривалістю війни. Варто зауважити, що еліта – це не тільки найближче оточення Путіна, а щось набагато більше. Наприклад, бізнесова еліта, економічна, адміністративна, управлінська, силова. Усі вони щиро вірили у те, що швидко зайдуть, впораються з Україною і для них це не матиме фатальних наслідків, як сьогодні: репутаційних, бізнесових, фінансових, кредитних.

Після заколоту Євгєнія Пригожина еліта була абсолютно шокована й не знала, що робити. Вона втратила віру в Путіна як в арбітра, який може адмініструвати, модерувати їхні інтереси на внутрішньому чи зовнішньому ринках Вони побачили, що Путіна обходять стороною.

Ще є багато інших нюансів з огляду, як виглядає Росія, наприклад, в азійських республіках колишнього Радянського Союзу. Все це накопичилось і для того, щоб відновити у російських еліт віру в те, що Путін є глобальним гравцем, може спілкуватись на високому рівні, з ним проводитимуть зустрічі,

– розповів Михайло Подоляк.

Сьогодні країна-агресорка програє. Еліти бачать стагнацію по лінії фронту, війська зупинилися там, де побудували свої оборонні ешелони, редути.

Також вони бачать, що Росія спокійно обходить санкції. Разом з такими країнами, як Північна Корея чи Іран, виготовляє більшу кількість зброї, яка є адаптованою до сьогоднішнього типу війни. У такий спосіб вона продовжує певні наступальні операції. Тобто вважають, що потенціал у Росії є.

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Чи може Путін знову стати "великим гравцем"

За словами Подоляка, росіяни помічають певну внутрішню дискусію у наших країнах-партнерах щодо підтримки України: в якому обсязі, наскільки довго це треба робити й так далі. Але вони це сприймають як розгубленість західних еліт і додають туди ще більше тиску, публікацій, інформаційної, дипломатичної роботи.

Саме на ці еліти мають впливати такі візити Путіна, чи Сєргєя Лаврова у Північну Македонію. Вони мають показати, що Росія потрохи повертається за глобальний стіл. Це досить примітивна технологія, але вони нею користуються,

– підкреслив Подоляк.

Еліти бачать, що Україна, на жаль, повернулася у дивний внутрішньополітичний процес, коли ми починаємо з'ясовувати стосунки між собою, не звертаємо увагу на те, що таке Росія, на її інформаційні програми.

Зараз вони розправили груди, кажуть, що "ще трошки й дотиснемо", а візити Путіна, мають показати, що він повертається у велику гру. Немає різниці, на якому рівні, але повертається, тому що з ним спілкуються, тому це є небезпечно з інформаційно-пропагандистського боку,

– наголосив радник голови ОПУ.

Він додав, що навіть попри всі закордонні візити Путін уже не буде таким великим гравцем, яким був до повномасштабного вторгнення. Інші великі гравці та національні еліти ніколи не зможуть його так сприймати.

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