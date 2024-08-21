Безграмотный ход, – Галлямов объяснил, почему Путин внезапно уехал в Чечню

Российский руководитель Владимир Путин вроде бы внезапно отправился в Чечню, однако поездка была заранее запланирована. О ней массово не афишировали в медиа, и именно поэтому появился эффект неожиданности.

Путин встретился с Рамзаном Кадыровым и впервые с 2004 года посетил школу в Беслане, где в результате теракта погибли сотни детей. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов предположил 24 Каналу цель визита главы Кремля.

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Почему Путин решил съездить к Кадырову

"Визит был запланирован. Обычно люди пропускают анонсы. Подумаешь, поедет в Чечню, кому это интересно. Поскольку массированной кампании в медиа вроде "Путин собирается в Чечню" не было, поэтому показалось, что он внезапно сорвался и поехал", – отметил российский оппозиционный политтехнолог.

Поездка Путина в Чечню выглядела как срочный поиск людей для войны против Украины. Диктатору действительно не хватает военных. Его просят передислоцировать подразделения с Донбасса на Курщину, но он отказывается. Поэтому сейчас активно ищет срочников по всей России.

Хотя очевидно, что россияне пока не имеют никаких шансов выбить Вооруженные Силы Украины из Курской области, где уже более 2 недель продолжаются боевые действия. На этом фоне визит в Чечню подчеркивает наличие кризиса. Будто Путин полетел на поклон к Кадырову, чтобы попросить людей.

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Да и в целом поездка не имеет минусов. Наоборот, создает эффект, что диктатор якобы на связи со страной. Путин пытается опровергнуть слова о том, что он оторвался от страны и летает в геополитических облаках, где США, Украина, Ближний Восток и Южный Кавказ важнее, чем Россия.

Многими визит интерпретируется как подтверждение того, что на фронте ситуация не очень. Это ошибка с их стороны. Понятно, что надо общаться с Кадыровым. Пригласите его в Кремль, тогда Путин будет чувствовать себя хозяином. Потому что в этом случае он как гость, Кадыров занял ведущую роль. Куда он идет – туда и Путин. Технологически это достаточно безграмотный ход,

– отметил Аббас Галлямов.