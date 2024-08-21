Путін зустрівся з Рамзаном Кадировим і вперше з 2004 року відвідав школу у Беслані, де внаслідок теракту загинули сотні дітей. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов припустив 24 Каналу мету візиту глави Кремля.

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Чому Путін вирішив з'їздити до Кадирова

"Візит був запланований. Зазвичай люди пропускають анонси. Подумаєш, поїде у Чечню, кому це цікаво. Оскільки масованої кампанії в медіа на кшталт "Путін збирається у Чечню" не було, тому здалося, що він раптово зірвався та поїхав", – зазначив російський опозиційний політтехнолог.

Поїздка Путіна до Чечні виглядала як терміновий пошук людей для війни проти України. Диктатору справді не вистачає військових. Його просять передислокувати підрозділи з Донбасу на Курщину, але він відмовляється. Тому зараз активно шукає строковиків по всій Росії.

Хоча очевидно, що росіяни наразі не мають жодних шансів вибити Збройні Сили України з Курської області, де вже понад 2 тижні тривають бойові дії. На цьому тлі візит в Чечню підкреслює наявність кризи. Буцім Путін полетів на уклін до Кадирова, щоб попросити людей.

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Та й загалом поїздка немає мінусів. Навпаки, створює ефект, що диктатор нібито на зв'язку з країною. Путін намагається спростувати слова про те, що він відірвався від країни та літає у геополітичних хмарах, де США, Україна, Близький Схід та Південний Кавказ важливіші, аніж Росія.

Багатьма візит інтерпретується як підтвердження того, що на фронті ситуація не дуже. Це помилка з їхнього боку. Зрозуміло, що треба спілкуватися з Кадировим. Запросіть його у Кремль, тоді Путін почуватиметься хазяїном. Бо в цьому випадку він як гість, Кадиров зайняв провідну роль. Куди він іде – туди й Путін. Технологічно це досить безграмотний хід,

– наголосив Аббас Галлямов.