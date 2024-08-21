Політтехнолог Михайло Шейтельман у розмові з 24 Каналом поділився, що може приховуватися за гучними заявами Алаудінова.

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Чому Алаудінов має велике майбутнє

Шейтельман зазначив, що командир "Ахмата" Апти Алаудінов не просто так з'явився в публічному просторі. Міністерство оборони Росії довірило йому бути головним спікером щодо бойових дій в Курській області. Інших речників немає, він ні з ким не конкурує. Алаудінов щодня доповідає російському народу.

Імовірно, у нього велике майбутнє. За плечима має главу Чечні Рамзана Кадирова та певну кількість військ, чого не скажеш про очільника міноборони Андрєя Бєлоусова. Тому, цілком імовірно, може навіть таке статися, що командир "Ахмата" піде з маршем на Москву.

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Політтехнолог також пригадав нещодавній виступ Алаудінова, під час якого він спробував стати народним лідером Росії. Тоді росіянин закликав батьків відправити своїх дітей на так звану "СВО". Буцім вони уже не хлопчики, а чоловіки, і після смерті вони потраплять в рай.

Це не просто абстрактне патріотичне звернення, а звернення до конкретних людей. Мовляв, "віддайте своїх дітей, вони загинуть і попадуть в рай". Якою буде відповідь батьків? Не знаю, можливо, віддадуть, принесуть на блюдці,

– припустив Михайло Шейтельман.