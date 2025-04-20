Отмаливал грехи за убийства украинцев: Путин ночью ходил на Пасхальную службу

Российский диктатор Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин присутствовали на Пасхальном "богослужении" в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 20 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что об этом известно

Российский диктатор Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин пообщались в храме Христа Спасителя. В их руках были красные пасхальные свечи. Кроме того, богослужение посетили курсанты Московского суворовского военного училища, а также высокопоставленные чиновники Кремля.

Как ни странно, службу провел российский патриарх Кирилл Гундяев, известный своими одобрительными высказываниями относительно смертной казни и ведения войны в Украине, которую он ранее неоднократно называл "священной". Российские СМИ показали кадры с Пасхальной службы.

"Богослужение" в Москве / Фото росСМИ

Напомним, в канун великого христианского праздника Путин объявил о "пасхальном перемирии". Российский диктатор анонсировал остановку всех боевых действий на линии фронта. Впрочем, Москва не сдержала своего же "предложения". В течение 20 апреля россияне атаковали на разных участках фронта.