Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що про це відомо

Російський диктатор Володимир Путін та мер Москви Сергій Собянін поспілкувалися у храмі Христа Спасителя. У їхніх руках були червоні великодні свічки. Крім того, богослужіння відвідали курсанти Московського суворовського військового училища, а також високопосадовці Кремля.

Як не дивно, службу провів російський патріарх Кирило Гундяєв, відомий своїми схвальними висловлюваннями щодо смертної кари та ведення війни в Україні, яку він раніше неодноразово називав "священною". Російські ЗМІ показали кадри з Великодньої служби.

"Богослужіння" у Москві / Фото росЗМІ

Нагадаємо, у переддень великого християнського свята Путін оголосив про "великоднє перемир'я". Російський диктатор анонсував зупинку всіх бойових дій на лінії фронту. Втім, Москва не дотрималася своєї ж "пропозиції". Впродовж 20 квітня росіяни атакували на різних ділянках фронту.