Нормальная потребность, – МИД Китая отреагировал на визит Путина в КНДР
Представитель МИД Китая прокомментировал визит Путина в КНДР. По его словам, стремление Кремля по улучшению отношений с Пхеньяном является нормальным явлением.
В среду, 19 июня, российский главарь провел личные переговоры с Ким Чен Ыном. Министерство иностранных дел Китая констатировало, что Москва и Северная Корея нуждаются в обмене мнениями, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что говорит Китай о визите Путин в КНДР
Собственно, представитель китайского МИД Линь Цзянь отметил, что обмены мнениями на высоком уровне касаются двусторонних договоренностей между Россией и КНДР. Он назвал их суверенными государствами.
КНДР и Россия, как дружественные соседи, имеют нормальную потребность в обменах, сотрудничестве и развитии отношений. Обмены мнениями на высоком уровне относятся к двусторонним договоренностям между двумя суверенными государствами.
Это первый визит Путина в Северную Корею за последние 24 года. По результатам диалога тет-а-тет, длившегося около 2 часов, диктаторы КНДР и России подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Ким Чен Ын поддержал агрессию России против Украины. В то же время Владимир Путин уже успел сделать немало циничных заявлений, в частности:
- Россия ведет борьбу против политики империализма, которую десятилетиями навязывали США;
- отношения между Кремлем и Северной Кореей строятся на "равноправии" и "взаимном уважении";
- Москва ценит поддержку Пхеньяна в политике в отношении Украины.