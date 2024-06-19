В среду, 19 июня, российский главарь провел личные переговоры с Ким Чен Ыном. Министерство иностранных дел Китая констатировало, что Москва и Северная Корея нуждаются в обмене мнениями, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что говорит Китай о визите Путин в КНДР

Собственно, представитель китайского МИД Линь Цзянь отметил, что обмены мнениями на высоком уровне касаются двусторонних договоренностей между Россией и КНДР. Он назвал их суверенными государствами.

КНДР и Россия, как дружественные соседи, имеют нормальную потребность в обменах, сотрудничестве и развитии отношений. Обмены мнениями на высоком уровне относятся к двусторонним договоренностям между двумя суверенными государствами.

Это первый визит Путина в Северную Корею за последние 24 года. По результатам диалога тет-а-тет, длившегося около 2 часов, диктаторы КНДР и России подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ким Чен Ын поддержал агрессию России против Украины. В то же время Владимир Путин уже успел сделать немало циничных заявлений, в частности: