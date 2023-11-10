Военный обозреватель Денис Попович прокомментировал 24 Каналу увеличение активности главы страны-агрессора. По его словам, это может быть связано с нынешней ситуацией на российско-украинском фронте.

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"Очевидно, это свидетельство того, что стоит очень конкретная политическая задача. Наступления под Авдеевкой, на Купянском и Лиманском направлениях имеют политическую окраску. То есть, нужно одержать "победу"", – отметил Попович.

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Путин надеется, что эта "победа" приблизит стол переговоров и заморозку войны. Российскому президенту это нужно, чтобы выиграть время для нового этапа войны.

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Путин часто посещает штаб в Ростове, чтобы демонстрировать давление сверху. Все генералы должны чувствовать, что президент якобы все контролирует.

Возможно, он также пытается углубиться в суть событий на фронте.

"Вряд ли Путин занимается микроменеджментом вплоть до передвижений рот, батальонов, полков. Хотя были сообщения о том, что на первых этапах широкомасштабного вторжения он пытался этим заниматься", – отметил Попов.

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