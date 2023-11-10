Військовий оглядач Денис Попович прокоментував 24 Каналу збільшення активності глави країни-агресорки. За його словами, це може бути пов'язано з теперішньою ситуацією на російсько-українському фронті.
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"Очевидно, це свідчення того, що стоїть дуже конкретне політичне завдання. Наступи під Авдіївкою, на Куп'янському і на Лиманському напрямках мають політичне забарвлення. Тобто, потрібно здобути "перемогу"", – зазначив Попович.
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Путін сподівається, що ця "перемога" наблизить стіл переговорів і замороження війни. Російському президенту це потрібно, щоб виграти час для нового етапу війни.
Російський президент грає у "велікава начальніка"
Путін часто відвідує штаб у Ростові, щоб демонструвати тиск зверху. Усі генерали повинні відчувати, що президент начебто все контролює.
Можливо, він також намагається заглибитись у суть подій на фронті.
"Навряд чи Путін займається мікроменеджментом аж до пересувань рот, батальйонів, полків. Хоча були повідомлення про те, що на перших етапах широкомасштабного вторгнення він намагався цим займатись", – зауважив Попов.
Ситуація на російсько-українському фронті: останні новини
- Станом на 10 листопада російські окупанти продовжують спроби штурму на кількох напрямках. Однак українські захисники відбивають атаки ворога та завдають йому великих втрат.
- Аналітики ISW зазначили, що останніми днями російські окупанти почали локально наступати на Бахмутському напрямку. Це тактичний маневр, який навряд чи переросте в широку наступальну операцію.
- До слова, станом на 10 листопада українські військові знищили 309 520 російських окупантів. За останню добу "на концерт Кобзона" вирушило 800 загарбників.