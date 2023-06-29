Путин пошел на компромисс? Что ждет агрессора дальше

Выступления Путина и Пригожина создают ощущение шизофрении. Первый продолжает говорить об "измене", о том, что путч все равно "был бы подавлен, а вагнеровцев использовали". Второй – об "эффективности Вагнера" и "марше справедливости".

Внезапная неоднозначность российской пропаганды

Каждый о своем, какими бы ни были понятийные договоренности, причем Евгений Пригожин стал говорить первым.

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В российской пропаганде все должно быть однозначно, а здесь россияне могут задать себе вопрос: "А кто собственно патриоты, а кто предатели?". Именно так начинаются все внутренние конфликты.

Более того, очевидно, что и российские кланы имеют разное видение России, как и своего места в ней, и готовы за него бороться. Единственный шанс для Владимира Путина сейчас – это снова максимально поднять ставки и показать свои "силу и лидерство", и он это сделает.

В то же время, вопрос очевиден сейчас для всех – если Путин пошел на компромисс с "Вагнером", то почему он не может пойти на компромисс в вопросе своего баллотирования на президентских выборах в следующем году и не "передать" власть? И если да, то перед выборами или после?

Лучшие гарантии безопасности для российских кланов

Это открывает ящик Пандоры для новых стратегических дискуссий. Наши союзники хотят избавиться от Путина, но контролируемым путем, а хаос в России, имеющей ядерное оружие, их ужасает. Эти дискуссии будут иметь прямое влияние и на вопросы, которые являются критическими для нас – гарантии безопасности, членство в НАТО и многие другие.

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Так же, как и возможность размещения подразделений НАТО на нашей территории и даже больше – применение их на территории России в случае анархии или коллапса. Соответственно – угрозы потери контроля над ядерным оружием.

Если российские кланы начинают борьбу за будущее, то самые лучшие гарантии их сохранности – это иметь ядерное оружие и информацию. Со вторым у них и так все хорошо, ведь это страна спецслужб. В то же время, ядерное оружие может стать фактором в следующих торгах.

Анализ рисков и возможностей можно продолжать почти до бесконечности, но очевидно, что путч Пригожина многое изменит в стратегических раскладах.