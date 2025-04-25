Путин поставил Трампа в очень неудобное положение: у россиян есть коварный замысел

Вероятно, после удара по Сумах Трампу передали ложную информацию. Именно поэтому он так отреагировал на российскую атаку.

Дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 Канала отметил, что, вероятно, Дональд Трамп сделал заявление после российской атаки на Сумы, потому что ему доложили о так называемой ошибке россиян. Вероятно, россияне сообщили американцам, что, мол, ошиблись целью.

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Реален ли "быстрый мир"

"А дальше Путин все это опровергает и заявляет: "Нет, мы намеренно ударили по университету". Владимир Путин чувствует безнаказанность и говорит то, что хочет. Это поставило Трампа в очень неудобное положение. Думаю, что это уже заметили или заметят в ближайшее время", – сказал Валерий Чалый.

Он добавил, что террористическая атака со стороны России разрушает возможность дальнейших переговоров. Более того – только начинается разговор о переговорах, по Украине сразу летят новые ракеты. Сегодняшний сообщение Трампа свидетельствует, что его терпение иссякает, но он до сих пор избегает открытой критики. Он хочет осуществить свою мечту – получить аплодисменты за прекращение российско-украинской войны в течение 100 дней.

Но времени осталось очень мало. Я не верю, что это возможно. Единственный вариант – если Путин "подарит" Трампу 30 дней мира. Но на 31-й день снова нанесет максимально массированный удар по Украине. Даже на эти 30 дней Путин не решается. Он уже слишком втянулся в войну, имеет кровь на руках, и, скорее всего, уже отказался от такой идеи,

– сказал Чалый.

Он отметил, что концентрация российских ударов совпадает с датами запланированных переговоров о прекращении огня. И хотя переговоры в Лондоне сорвались, военные планы не отменишь мгновенно. Массированные удары по Украине готовятся не за несколько дней.

Почему США являются эффективным посредником

Чалый подчеркнул, что Россия действовала по такому расчету: с одной стороны – американцы предлагают Украине и европейцам решения, которые на самом деле выгодны России; с другой стороны – оказывается давление на украинское общество, чтобы оно в конце концов согласилось на мир любой ценой.

"Это – игра в четыре руки. Но парадокс в том, что для такой игры не обязательно все согласовывать. Еще раз подчеркиваю: разные игроки могут действовать одновременно, каждый с собственной логикой и интересами. Трампу это очень выгодно именно в таком формате. И они решили усилить это еще и военным давлением", – отметил Чалый.

Он добавил, что Россия уже запланировала серию ударов – и до 100 дней от инаугурации Дональда Трампа, и до 9 мая. Украина должна выдержать этот период, потому что те решения, которые сейчас готовятся, точно не соответствуют ее интересам. Украина испытывает давление со всех сторон – не только со стороны агрессора, но и со стороны посредников.

Чалый отметил, что США на самом деле является эффективным посредником. Они – единственные, кто действительно способен давить на Путина. Но пока не наступил момент, когда можно говорить хотя бы о минимально приемлемом формате переговоров. Речь идет о фундаментальных вещах, которые не воспримут ни украинцы, ни европейцы, ни большинство стран мира.

В общем, американцы как посредники – эффективны. Но нам нужно, чтобы в переговорах участвовали европейцы. Чтобы начался серьезный разговор. Думаю, что формат с участием Великобритании, Франции и Германии – возможен. Также, возможно, Польша,

– сказал Чалый.

Он добавил, что для этого Польша должна принять решение о направлении своего военного контингента в Украину вместе с французскими и британскими подразделениями. Такой формат, по его мнению, действительно может работать – или для проведения переговоров с агрессором, или для принуждения его к миру.