Дипломат, експосол України в США Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу зазначив, що, ймовірно, Дональд Трамп зробив заяву після російської атаки на Суми, бо йому доповіли про так звану помилку росіян. Ймовірно, росіяни повідомили американцям, що, мовляв, помилилися ціллю.

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Чи реальний "швидкий мир"

"А далі Путін усе це спростовує й заявляє: "Ні, ми навмисно вдарили по університету". Владімір Путін відчуває безкарність і говорить те, що хоче. Це поставило Трампа в дуже незручне становище. Думаю, що це вже помітили або помітять найближчим часом", – сказав Валерій Чалий.

Він додав, що терористична атака з боку Росії руйнує можливість подальших перемовин. Ба більше – щойно починається розмова про переговори, по Україні одразу летять нові ракети. Сьогоднішній допис Трампа свідчить, що його терпіння вичерпується, але він досі уникає відкритої критики. Він хоче здійснити свою мрію – отримати оплески за припинення російсько-української війни протягом 100 днів.

Але часу залишилося дуже мало. Я не вірю, що це можливо. Єдиний варіант – якщо Путін "подарує" Трампу 30 днів миру. Але на 31-й день знову завдасть максимально масованого удару по Україні. Навіть на ці 30 днів Путін не наважується. Він уже надто втягнувся у війну, має кров на руках, і, найімовірніше, вже відмовився від такої ідеї,

– сказав Чалий.

Він зазначив, що концентрація російських ударів збігається з датами запланованих переговорів щодо припинення вогню. І хоча перемовини в Лондоні зірвались, військові плани не скасуєш миттєво. Масовані удари по Україні готуються не за кілька днів.

Чому США є ефективним посередником

Чалий підкреслив, що Росія діяла за таким розрахунком: з одного боку – американці пропонують Україні та європейцям рішення, які насправді вигідні Росії; з іншого боку – чиниться тиск на українське суспільство, щоб воно врешті погодилося на мир за будь-яку ціну.

"Це – гра у чотири руки. Але парадокс у тому, що для такої гри не обов’язково все погоджувати. Ще раз наголошую: різні гравці можуть діяти одночасно, кожен із власною логікою та інтересами. Трампу це дуже вигідно саме в такому форматі. І вони вирішили підсилити це ще й військовим тиском", – зазначив Чалий.

Він додав, що Росія вже запланувала серію ударів – і до 100 днів від інавгурації Дональда Трампа, і до 9 травня. Україна має витримати цей період, бо ті рішення, які зараз готуються, точно не відповідають її інтересам. Україна відчуває тиск з усіх боків – не лише з боку агресора, а й з боку посередників.

Чалий наголосив, що США насправді є ефективним посередником. Вони – єдині, хто справді здатен тиснути на Путіна. Але поки що не настав момент, коли можна говорити хоча б про мінімально прийнятний формат переговорів. Йдеться про фундаментальні речі, які не сприймуть ані українці, ані європейці, ані більшість країн світу.

Загалом, американці як посередники – ефективні. Але нам потрібно, щоб у перемовинах брали участь європейці. Щоб почалася серйозна розмова. Думаю, що формат за участі Великої Британії, Франції й Німеччини – можливий. Також, можливо, Польща,

– сказав Чалий.

Він додав, що для цього Польща має ухвалити рішення про направлення свого військового контингенту в Україну разом із французькими та британськими підрозділами. Такий формат, на його думку, дійсно може працювати – або для проведення переговорів з агресором, або для примусу його до миру.