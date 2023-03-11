Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лисный. По его словам, для изменения ситуации в России нужно, чтобы глава Кремля потерял свою власть.

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Что будет в России, если Путин потеряет власть

Как отметил Лисный, когда власть Путина упадет, тогда "банки с пауками" разобьются и все начнут что-то делать.

Одни будут убегать.

Другие начнут воровать.

У кого-нибудь начнется истерика.

В то же время некоторые представители кремлевских элит будут брать на себя ответственность.

"Тогда все эти ЧВК и военные формирования могут пригодиться для защиты определенных политиков или отвоевывания определенной экономической составляющей", – предположил политолог.

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Приспешники Путина побегут на Запад

По словам Лисного, очень трудно спрогнозировать, что будет происходить в России в случае, когда нынешний диктатор потеряет свою власть.

Но будет очень весело смотреть, как эти крысы и пауки начнут бегать. А некоторые побегут на Запад говорить, что они были невиновны. Мол, их заставили,

– сказал политолог.

Такую линию поведения могут занять Владимир Соловьев и другие российские пропагандисты. Лисный предположил, что даже главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин тогда вдруг может заявить, что и он делал свои заявления только под страхом расстрела.

Россия не может стать демократической страной

Политолог убежден, что после того, как Путин потеряет власть, Россия не сможет превратиться в демократическое государство. Ведь в этой стране никогда не было демократии.

Он добавил, что большую роль в ослаблении режима российского диктатора играет Киев.

"Сейчас Украина вместе с цивилизованным миром указывает России на ее место", – отметил Лисный.

Почему Россия должна распасться

Политолог убежден, что ни в самой России, ни за ее пределами нет оппозиционеров, которые могли бы в будущем повести страну к демократии.

Если Россия сохранится в нынешних пределах, любой новый президент этой страны будет имперцем. Все оппозиционеры и "хорошие россияне" мыслят в имперских масштабах и хотят построить Россию за счет Украины,

– подчеркнул Лисный.

Он добавил, что именно поэтому Россия после поражения в войне должна "разлететься на куски".

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