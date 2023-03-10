Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, что даже после смерти Путина вожжи правления Россией могут перейти к другому диктатору.
Смотрите также Встреча Путина и Си Цзиньпина – плохой знак: Гарри Каспаров назвал конкретную причину
На российскую экономику мощно давят западные санкции, а среди простых россиян растет недовольство из-за начавшейся полномасштабной войны. Допускают, что у Путина осталось не так много времени у власти.
На это Тизенгаузен заметил, что ранее подобное прочили и Северной Корее. Мол, им осталось 5 – 10 лет, однако уже более полувека там правят "Кими и вообще очень хорошо себя чувствуют".
Что может ожидать Путина
Тизенгаузен назвал три возможных сценария развития событий для Путина.
Один из таких путей – это судьба Северной Кореи.
Второй – это продать своему электорату поражение как победу.
Третий – это просто осуществить определенный трансфер власти и уйти на покой.
Но я считаю, что он не доживет. Поэтому даем где-то 1 – 1,5 года ему,
– резюмировал политтехнолог.
Путин пытается усилить сотрудничество с Китаем
- Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Китай еще может пойти на эскалационный шаг, в частности, оказав смертоносную военную помощь России. По его словам, администрация Джо Байдена до сих пор не верит, что в Китае "приняли решение двигаться вперед".
- В Китаи возмущены тем, что в сети обнародовали информацию о переговорах о продаже оружия России. Пекин обвиняет Кремль в утечке данных.
- Оппозиционный журналист Игорь Яковенко негативно оценивает последствия встречи Путина и Си Цзиньпина
- Политолог Виктор Бобиренко отметил, что Китаю выгодно, чтобы Россия не развалилась, но очень сильно ослабла. В этом случае Пекин сможет брать российские ресурсы "голыми руками".