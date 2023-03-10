Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив, що навіть після смерті Путіна, віжки правління Росією можуть перейти до іншого диктатора.
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На російську економіку потужно тиснуть західні санкції, а серед простих росіян зростає невдоволення через розпочату повномасштабну війну. Припускають, що в Путіна лишилося не так багато часу при владі.
На це Тизенгаузен зауважив, що раніше подібне пророкували і Північній Кореї. Мовляв, їм залишилося 5 – 10 років, однак уже більш як півстоліття там правлять "Кіми і загалом дуже добре себе почувають".
Що може чекати на Путіна
Тизенгаузен назвав три можливі сценарії розвитку подій для Путіна.
Один з таких шляхів – це доля Північної Кореї.
Другий – це продати своєму електорату поразку як перемогу.
Третій – це просто здійснити певний трансфер влади та піти на спокій.
Але я вважаю, що він не доживе. Тому даємо десь 1 – 1,5 роки йому,
– резюмував політтехнолог.
Путін намагається посилити співпрацю з Китаєм
- Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Китай ще може піти на ескалаційний крок, зокрема, надавши смертоносну військову допомогу Росії. За його словами, адміністрація Джо Байдена досі не вірить, що в Китаї "прийняли рішення рухатися вперед".
- У Китаї обурені тим, що у мережі оприлюднили інформацію щодо переговорів про продаж зброї Росії. Пекін звинувачує Кремль у витоку даних.
- Опозиційний журналіст Ігор Яковенко негативно оцінює наслідки зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна.
- Політолог Віктор Бобиренко зазначив, що Китаю вигідно, аби Росія не розвалилася, але дуже сильно ослабла. У такому разі Пекін зможе брати російські ресурси "голими руками".